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Жительница Самары похитила из магазина в Пензе бритвенные станки на сумму более 15 тыс. рублей, возбуждено дело

12:48 | 27.02.2024 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Самары, которая в одном из магазинов Пензы похитила мужские бритвенные станки на сумму более 15 тыс. рублей.

Жительница Самары похитила из магазина в Пензе бритвенные станки на сумму более 15 тыс. рублей, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, факт кражи был выявлен работником магазина при просмотре камер видеонаблюдения.

«Полицейскими была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 46-летняя жительница города Самары. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что похищенный товар она продала незнакомцу на территории Пензенской области. Вырученные деньги женщина потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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