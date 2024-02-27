В Беково в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, предъявившего поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Бековского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении 34-летнего жителя Ставропольского края, который предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

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«По версии органа предварительного расследования, не позднее 26 сентября 2023 года мужчина через интернет-сайт за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей приобрел поддельное водительское удостоверение на имя другого лица, которое незаконно хранил при себе. Днем 21 декабря 2023 года на 132 км автодороги «Тамбов — Пенза» — «Колышлей — Сердобск — Беково» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением ставропольца, и он предъявил им поддельное водительское удостоверение. [...] Проверявший документ сотрудник полиции усомнился в его подлинности, в связи с чем водитель был доставлен в отдел полиции, где сознался в нарушении закона», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мужчина пояснил, что в 2022 году был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, позже увидел в интернете рекламу о продаже поддельных водительских удостоверений и решил приобрести такое себе.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд», — сказала собеседница агентства.