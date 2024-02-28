Житель Тамалинского района обвиняется в покушении на убийство мужчины Криминал

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. 64-летний житель Тамалинского района Пензенской области обвиняется в покушении на убийство мужчины.

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«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что днем 23 февраля 2024 года в Тамалинском районе между обвиняемым и потерпевшим в процессе совместного употребления спиртного возник конфликт. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес не менее трех ударов топором в область головы и шеи потерпевшего. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 43-летнему пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — топор — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.