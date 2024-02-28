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Сотрудник офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации

10:19 | 28.02.2024 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудник офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Сотрудник офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый в процессе выполнения служебных обязанностей, действуя из корыстных соображений, неоднократно осуществлял неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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