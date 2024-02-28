В Пензе внук угнал автомобиль бабушки, возбуждено дело Криминал

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 21-летнему жителю Пензы, который угнал автомобиль бабушки.

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«Пенсионерка сообщила, что у нее с внуком [...] произошел конфликт. Женщина не разрешала пользоваться своим автомобилем внуку из-за отсутствия у него водительского удостоверения. Молодой человек не послушал свою бабушку, взял ключи от ее автомобиля и угнал его. После этого пенсионерка обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек был задержан сотрудниками ГИБДД на улице Пушанина в Пензе.

«Злоумышленник дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. [...] В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.