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В Пензе перед судом предстанет таксист-иностранец, по вине которого погиб пассажир

12:14 | 28.02.2024 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя такси – иностранного гражданина, по вине которого погиб пассажир.

В Пензе перед судом предстанет таксист-иностранец, по вине которого погиб пассажир. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 12 ноября 2023 года управлявший автомобилем такси «Skoda Rapid» мужчина осуществлял перевозку 47-летнего жителя Пензы. Двигаясь по улице Чаадаева в направлении улице Буровой водитель не убедился в безопасности маневра и выехал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток вблизи дома №30 на улице Чаадаева. Заметив приближающееся по главной дороге транспортное средство и пытаясь избежать столкновения, водитель такси совершил наезд на железобетонную опору электросети. От полученных в результате ДТП телесных повреждений, в том числе открытой черепно-мозговой травмы, пассажир такси скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вину мужчина признал.

«В рамках уголовного дела супруга погибшего предъявила к обвиняемому иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн. рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Пензы», — сказала собеседница агентства.

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