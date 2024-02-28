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В Пензе изъято около 24,4 тыс. пачек немаркированных сигарет

14:00 | 28.02.2024 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Около 24,4 тыс. пачек немаркированных сигарет изъято в ходе таможенного осмотра помещений на Центральном рынке в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

В Пензе изъято около 24,4 тыс. пачек немаркированных сигарет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Саратовской таможни во взаимодействии с должностными лицами управления МВД России по городу Пензе проведен таможенный осмотр помещений на территории Центрального рынка. В результате совместного проверочного мероприятия выявлено 24 тыс. 392 пачки табачной продукции (сигарет) различных наименований», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что продукция реализовывалась физическим лицом с нарушением правил маркировки, установленных постановлениями правительства РФ.

«Товары изъяты, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Анатолий Полубояров.

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