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В Пензе полицейские раскрыли кражу более 1,2 км электрокабеля

16:08 | 28.02.2024 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу более 1,2 км электрокабеля с территории промышленного предприятия в Первомайском районе Пензы.

В Пензе полицейские раскрыли кражу более 1,2 км электрокабеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По подозрению в хищении имущества задержаны местные жители 1991 и 1979 годов рождения, которые работали в одной из организаций, расположенной рядом. Сотрудникам полиции сообщники рассказали, что после работы в период с января по август 2023 года они ежедневно забирали по одному мотку кабеля, с которого впоследствии снимали изоляцию и сдавали провод в пункт приема цветных металлов. Полученные денежные средства делили между собой и тратили на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ущерб составил более 1 млн. рублей.

«Мужчины свою вину признали и в содеянном раскаялись. Следственным отделом следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

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