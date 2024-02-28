Житель Заречного предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере Криминал

Пенза, 28 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Заречного, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По версии следствия, в январе 2023 года мужчина по доверенности начал заниматься предпринимательской деятельностью в сфере грузовых перевозок товаров крупного интернет-магазина. Он разработал преступный план, согласно которому подчиненные ему водители при осуществлении доставок грузов заказчика по маршруту основного путевого листа и обнаружении ими коробок с неотсканированными на пункте выдачи заказов штрих-кодами должны были сообщать ему об указанном факте. После этого злоумышленник, используя аккаунты третьих лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, создавал в мобильном приложении фиктивные путевые листы и вносил в них ложные сведения о доставке неотсканированных коробок, указывая сообщенный ему штрих-код. Таким способом зареченец получал оплату за уже доставленную коробку с неотсканированным штрих-кодом без ее последующего возвращения на склад в соответствии с установленными правилами, вводя заказчика грузоперевозок в заблуждение относительно ее доставки отдельным рейсом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что с января по апрель 2023 года действиями злоумышленника интернет-магазину был причинен ущерб на сумму более 900 тыс. рублей.

«Обвиняемый вину признал частично. Факт создания фиктивных путевых листов не отрицал, однако полагал, что это должно было компенсировать ему начисляемые интернет-магазином штрафы, с которыми он был не согласен, но не принимал меры к их обжалованию. Ущерб обвиняемый возместил», — сказала собеседница агентства

Светлана Артамонова добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.