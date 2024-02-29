Житель Белинского района проведет почти 8 лет в колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице Криминал

Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. 55-летний житель Белинского района Пензенской области приговорен почти к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 15 октября 2023 года в селе Кукарки Белинского района подсудимый и его сожительница находились в доме и распивали спиртные напитки. Позднее между ними возник конфликт на бытовой почве, подсудимый вооружился кухонным ножом и нанес потерпевшей удар в область голени. 67-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник по ходатайству следователя содержался под стражей, свою вину он признал.

«Приговором суда подсудимому назначено 7 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.