В Пензенской области в 2023 году по материалам прокурорских проверок возбуждено 136 уголовных дел Криминал

Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. 136 уголовных дел возбуждено в Пензенской области в 2023 году по результатам проверок, проведенных прокурорами.

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«В 2023 году органами прокуратуры Пензенской области активно реализовывались полномочия по привлечению к уголовной ответственности лиц, допустивших нарушения закона. По результатам проведенных прокурорами проверок при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина возбуждено 136 уголовных дел», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что 7 уголовных дел было возбуждено по фактам нарушения законодательства об оплате труда, 15 — по фактам незаконных рубок и повреждения лесных насаждений, порчи земли и других нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании, 29 — по фактам уклонения от уплаты алиментов.

«Прокурорами активно пресекалась деятельность фирм-однодневок. Так, по материалам прокурорских проверок в 2023 году возбуждено 23 уголовных дела по фактам создания юридических лиц, регистрируемых на номинальных владельцев», — сказала собеседница агентства.