В Пензенской области будут судить жителя Алтайского края, который вновь попался на пьяной езде Криминал

Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области утвердила обвинительный акт в отношении ранее судимого за управление транспортным средством в состоянии опьянения 41-летнего жителя Алтайского края, который вновь попался на пьяной езде.

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«По версии органа дознания, днем 24 сентября 2023 года находившийся в Пензенской области в командировке алтаец распивал пиво в арендованной работодателем квартире в селе Бессоновка. Вечером спиртные напитки закончились, и он решил доехать до магазина на автомобиле «Lada Largus», выданном им с напарником для осуществления трудовых обязанностей. На автодороге «Пенза — Лунино» автомобиль под управлением злоумышленника был остановлен сотрудниками ГИБДД. Испугавшись наказания, водитель пересел на заднее пассажирское сидение, что не осталось незамеченным сотрудниками ГИБДД. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинской организации. Оно показало наличие в выдыхаемом им воздухе этилового спирта в концентрации 0,89 мг/л. Водитель был задержан за управление транспортным средством при отсутствии права его управления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в 2022 году мужчина был осужден приговором Бийского районного суда Алтайского края за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Вину обвиняемый признал и пояснил, что сел за руль автомобиля, поскольку общественный транспорт поздно вечером уже не ходил. На пассажирское сидение пересел из-за страха повторного привлечения к уголовной ответственности», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.