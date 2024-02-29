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В Пензенском районе женщина лишилась денег в надежде купить бытовую технику со скидкой

15:13 | 29.02.2024 | Криминал

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Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. 33-летняя жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества в надежде купить бытовую технику со скидкой.

В Пензенском районе женщина лишилась денег в надежде купить бытовую технику со скидкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в общедомовом чате увидела объявление о наличии бонусов на скидку от интернет-магазина бытовой техники, которые рекламодатель может предоставить. [...] Она связалась с незнакомкой, которая разместила объявление, и договорилась о получении бонусов после выбора подходящей техники. Женщина на сайте интернет-магазина выбрала модель бытовой техники и сообщила собеседнице. После этого заявительнице на электронную почту поступило сообщение. Женщина перешла по ссылке, ввела реквизиты своей банковской карты и подтвердила оплату. После финансовых операций собеседница перестала выходить на связь. Для уточнения деталей женщина позвонила в интернет-магазин, где узнала об отсутствии данного заказа», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что ущерб составил более 100 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.

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