Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица Криминал

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 2005 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения с продавцом девушка договорилась о покупке, перешла по отправленной собеседником ссылке, ввела реквизиты банковской карты, после чего произошло списание денежных средств.

«После проведенных финансовых операций заявительница обнаружила, что продавец перестал выходить на связь. Девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма похищенных средств составила 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».