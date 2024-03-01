В Пензе мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Житель Пензы угрожал знакомому убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от том, что 48-летний местный житель угрожал убийством своему знакомому 1981 года рождения. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что узнал о нелестных высказываниях в его адрес со стороны своего знакомого. Мужчина решил разобраться с обидчиком. По его словам, утром он пришел к дому обидчика с гвоздодером, разбудил и стал угрожать ему убийством. [...] Через некоторое время участники конфликта помирились», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.