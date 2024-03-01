Нецелевое использование средств, полученных по соцконтракту, привело жительницу Сердобского района на скамью подсудимых Криминал

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Сердобского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По версии следствия, в мае 2023 года женщина от односельчан узнала о возможности получения в управлении социальной защиты населения (УСЗН) администрации района выплаты в виде социальной помощи для ведения личного подсобного хозяйства. Она проконсультировалась в УСЗН по вопросам условий предоставления выплаты, собрала и представила туда необходимый пакет документов, подписала социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и 7 июня 2023 года получила на свой счет денежные средства в размере 197,2 тыс. рублей для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по направлению «Ведение личного подсобного хозяйства». Для создания видимости выполнения условий социального контракта злоумышленница в конце июня – начале июля 2023 года приобрела в различных торговых точках 40 кур и четырех поросят, а также корм на общую сумму 51,4 тыс. рублей. Остальные денежные средства она израсходовала на личные нужды», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что злоумышленница, осознавая необходимость предоставления отчетов и расходных документов в УСЗН, продала домашний скот и 12 сентября уехала в Москву, денежные средства от реализации также потратила на личные нужды.

«Вину обвиняемая признала и пояснила, что до апреля 2023 года проживала в Москве, но в связи со сложной финансовой ситуацией переехала в Сердобский район в дом покойной бабушки. За долги был наложен арест на ее банковскую карту. Оформив выплату по социальному контракту, она хотела решить свои финансовые проблемы. Деньги потратила на погашение долгов, покупку табачных изделий, продуктов питания и одежды себе и детям, оплату задолженности за коммунальные услуги, выкуп золотых изделий в комиссионном магазине, оплату бензина и запчастей для автомобиля сожителя, а также отметила свой день рождения. В качестве отчета никакие документы не предоставила, так как надеялась, что на это не обратят внимание», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье, исковые требования о возмещении ущерба орган местного самоуправления намерен заявить в ходе рассмотрения дела.