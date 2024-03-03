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В Пензе полицейские раскрыли серию краж из автомобилей

11:13 | 03.03.2024 | Криминал

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Пенза, 3 марта 2024. PenzaNews. Полицейские Пензы установили причастность 28-летнего местного жителя к серии краж из автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе полицейские раскрыли серию краж из автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленник за одну ночь совершил пять краж из автомобилей отечественного производства, не оборудованных сигнализацией. В некоторые автомобили мужчина проник через незапертую дверь, а в остальные — путем взлома личинок замка отверткой. Чтобы остаться незамеченным, мужчина совершал хищения в ночное время», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что он складывал похищенное — электрооборудование, инструменты и аккумуляторы — в багажник своей машины.

«Часть похищенного злоумышленник продал незнакомцу. Остальная часть [...] у подозреваемого была изъята сотрудниками полиции», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по фактам краж возбуждены уголовные дела.

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