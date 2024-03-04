В отношении жительницы Наровчатского района, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 4 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 32-летней жительницы Наровчатского района Пензенской области, которая предъявила полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Максима Горького села Наровчат. Женщина [...] предъявила полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, приобрела данный документ за 25 тыс. рублей у неизвестного гражданина в Москве в 2019 году», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.