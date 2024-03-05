Житель Пензенского района угнал автомобиль двоюродного брата, возбуждено дело Криминал

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензенского района, который угнал автомобиль двоюродного брата.

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«В ОМВД России по Пензенскому району поступило заявление от местного жителя 2004 года рождения. Молодой человек пояснил, что припарковал свой автомобиль около дома, где проживает со своими родственниками. [...] Ночью он проснулся от звука мотора и, [...] выглянув в окно, понял, что его автомобиль угнали», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что приехал в гости к заявителю – двоюродному брату. Возвращаясь ночью от своего знакомого, молодой человек заметил припаркованный около дома автомобиль, которым решил воспользоваться. Он взял ключи от автомобиля и направился к транспортному средству, воспользовавшись тем, что его родственники крепко спят. По словам злоумышленника, он сел в транспортное средство, завел его и уехал», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что автомобиль был обнаружен в другом населенном пункте.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ», — говорится в тексте.