В Шемышейском районе браконьер убил косулю Криминал

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи косули выявлен на территории Шемышейского района Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона во вторник, 5 марта.

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«В минувшие сутки благодаря слаженной работе сотрудников полиции, охотничьего надзора и производственных инспекторов на территории Шемышейского района выявлен и пресечен вопиющий факт браконьерства. Установлено, что гражданин с использование снегохода добыл самку косули», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 200 тыс. рублей.

«По данному факту органами полиции проводится проверка», — добавляется в сообщении.