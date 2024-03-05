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В Колышлейском районе женщина угрожала сожителю убийством, возбуждено уголовное дело

13:06 | 05.03.2024 | Криминал

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Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области 1986 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, угрожала сожителю убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе женщина угрожала сожителю убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими было установлено, что женщина распивала спиртные напитки в гостях у своей знакомой несколько дней. После пятидневного отсутствия сожительница вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии в квартиру у нее с сожителем произошел конфликт, во время которого она ножом угрожала ему убийством. [...] Подозреваемая вину свою признала. Злоумышленница рассказала, что ей не понравились претензии сожителя по поводу ее долгого отсутствия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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