Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. 33-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомому.

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«По данным следствия, 22 февраля 2024 года в Пензе обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, они вместе употребляли спиртное. В процессе общения между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего нападавший покинул квартиру. 43-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.