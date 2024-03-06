22:48:12 Среда, 6 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Земетчинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля

09:25 | 06.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Суд назначил 42-летнему жителю Земетчинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также конфисковал его автомобиль.

Житель Земетчинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что привлекавшийся в августе 2023 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения сельчанин должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Днем 28 января 2024 года при управлении собственным автомобилем «Hyundai Solaris» на улице Зеленой в селе Ушинка он был замечен инспектором ДПС, попытавшимся его остановить. Водитель хотел скрыться от правоохранителей, но на повороте застрял в сугробе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что мужчина от прохождения освидетельствования алкотестером и медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался и был отстранен от управления транспортным средством.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного использованный при совершении преступления автомобиль в собственность государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
В правительстве Пензенской области обсудили меры по обеспечению проведения весенних полевых работ В Лунинском районе мужчина угрожал убить жену сковородой
В Никольске опрокинулась легковушка, водитель погиб Пензенец обвиняется в причинении смерти знакомому
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, пострадала женщина В Каменском районе «Нива» врезалась в стену здания, пострадали три человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама