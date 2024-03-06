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В Лунинском районе мужчина угрожал убить жену сковородой

12:42 | 06.03.2024 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Лунинского района Пензенской области 1956 года рождения, который угрожал убить жену сковородой.

В Лунинском районе мужчина угрожал убить жену сковородой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж злоупотребляет спиртными напитками. Женщина переживает за состояние здоровья своего супруга и не одобряет его образ жизни. Она высказала мужу свое недовольство, [...] на этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, используя сковороду, стал угрожать убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что женщина выбежала на улицу и обратилась в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сказано в тексте.

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