В Пензенской области после возбуждения дела о налоговом преступлении компания уплатила свыше 44 млн. рублей НДС и более 16 млн. рублей пеней Криминал

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Компания, занимающаяся производством металлических изделий, уплатила свыше 44 млн. рублей НДС и более 16 млн. рублей пеней после того, как в отношении ее уполномоченного представителя было возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

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«В ходе следствия установлено, что уполномоченный представитель общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством металлических изделий, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года уклонился от уплаты налога путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений на сумму более 44 млн. рублей. Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью в рамках расследования уголовного дела полностью возместило ущерб, уплатив налог на добавленную стоимость в размере более 44 млн. рублей и уплатив пени — более 16 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что поскольку причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме, а подозреваемый впервые совершил налоговое преступление и активно содействовал его расследованию, уголовное дело в отношении уполномоченного представителя организации прекращено.

В тексте указано, что уголовное дело было расследовано следователями СУ СКР при взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.