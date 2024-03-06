Четверо жителей Пензенской области осуждены на сроки от 8 до 11 лет за диверсии на железной дороге Криминал

Пенза, 6 марта 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд назначил сроки от 8 до 11 лет лишения свободы четверым молодым жителям региона, которые в декабре 2022 года подожгли два объекта на железной дороге.

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«6 марта 2024 года Пензенский областной суд провозгласил приговор четверым жителям Пензенской области, которые признаны виновными в двух диверсиях — поджогах, направленных на разрушение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Из него следует, что несовершеннолетний житель Пензы 2006 года рождения и трое его друзей, двое из которых являлись студентами вуза и колледжа, 21 и 22 декабря 2022 года подожгли релейный шкаф входного светофора и пост секционирования контактной сети, расположенные на территории Железнодорожного района города.

«В результате действий подсудимых наступили общественно опасные последствия в виде разрушения стратегически важных объектов, была создана угроза жизни, здоровью и безопасности граждан, причинен имущественный ущерб на сумму более 640 тыс. рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области по горячим следам», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что один из подсудимых отрицал свою причастность к совершению преступлений, остальные — вину признали полностью или частично.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Он взят под стражу в зале суда. Трем другим осужденным [...] — 11 лет лишения свободы каждому с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.