В Пензе полиция нашла злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузовика бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузового автомобиля, который был припаркован на стоянке вблизи проезжей части, бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился водитель-экспедитор и пояснил, что по пути следования из Москвы в Пензу неизвестные лица, повредив пломбу, похитили груз.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. [...] Ими оказались два жителя города Москвы 1982 и 1986 годов рождения и житель города Волгограда 1989 года рождения. Они рассказали, что вскрыли полуприцеп, повредив пломбу, откуда похитили варочную панель, игровую приставку, мясорубку, робот-пылесос и другую бытовую технику. Для транспортировки похищенного злоумышленники использовали автомобиль», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что сотрудники полиции изъяли похищенное.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — добавляется в тексте.