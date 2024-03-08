16:25:05 Пятница, 8 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полиция нашла злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузовика бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей

12:54 | 08.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузового автомобиля, который был припаркован на стоянке вблизи проезжей части, бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей.

В Пензе полиция нашла злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузовика бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился водитель-экспедитор и пояснил, что по пути следования из Москвы в Пензу неизвестные лица, повредив пломбу, похитили груз.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. [...] Ими оказались два жителя города Москвы 1982 и 1986 годов рождения и житель города Волгограда 1989 года рождения. Они рассказали, что вскрыли полуприцеп, повредив пломбу, откуда похитили варочную панель, игровую приставку, мясорубку, робот-пылесос и другую бытовую технику. Для транспортировки похищенного злоумышленники использовали автомобиль», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что сотрудники полиции изъяли похищенное.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — добавляется в тексте.

Читайте также
В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области
Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при продаже меда В Пензе прокуратура объявила предостережение организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медпомощью
В Сосновоборске столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован В Пензе прошла презентация учебно-методического пособия «География Пензенской области»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама