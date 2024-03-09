Житель Пензы подозревается в краже из магазина девяти плиток шоколада Криминал

Пенза, 9 марта 2024. PenzaNews. 30-летний житель Пензы подозревается в краже из магазина девяти плиток шоколада на сумму около 1,5 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина, взял с витрины шоколад и с похищенным прошел мимо кассы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина продал шоколад незнакомцу, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Из пресс-релиза следует, что ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», по факту кражи шоколада возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ.