23:57:08 Воскресенье, 10 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина похитила из арендуемой квартиры телевизор, микроволновую печь и электрочайник

12:16 | 10.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы до шести лет грозит женщине, которая похитила из арендуемой квартиры в Пензе телевизор, микроволновую печь и электрический чайник.

В Пензе женщина похитила из арендуемой квартиры телевизор, микроволновую печь и электрочайник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, с заявлением о пропаже бытовой техники в полицию обратилась владелица квартиры.

Из пресс-релиза следует, что подозрение стражей порядка пало на квартиросъемщицу.

«Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что арендовала квартиру в городе Пензе. По окончании срока аренды она решила похитить телевизор, микроволновую печь и электрический чайник. По ее словам, похищенное она продала незнакомцам на рынке», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что вырученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

В пресс-релизе уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже из магазина девяти плиток шоколада В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб
В Пензе полиция нашла злоумышленников, похитивших из полуприцепа грузовика бытовую технику на более чем 260 тыс. рублей Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области
Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при продаже меда В Пензе прокуратура объявила предостережение организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медпомощью
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама