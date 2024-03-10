В Пензе женщина похитила из арендуемой квартиры телевизор, микроволновую печь и электрочайник Криминал

Пенза, 10 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы до шести лет грозит женщине, которая похитила из арендуемой квартиры в Пензе телевизор, микроволновую печь и электрический чайник.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, с заявлением о пропаже бытовой техники в полицию обратилась владелица квартиры.

Из пресс-релиза следует, что подозрение стражей порядка пало на квартиросъемщицу.

«Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что арендовала квартиру в городе Пензе. По окончании срока аренды она решила похитить телевизор, микроволновую печь и электрический чайник. По ее словам, похищенное она продала незнакомцам на рынке», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что вырученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

В пресс-релизе уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».