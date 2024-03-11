В Кузнецке подросток получил полтора года условно за кражу денег с банковской карты матери Криминал

Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено 14-летнему жителю Кузнецка Пензенской области за кражу денег с банковской карты матери.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 22 октября 2023 года несовершеннолетний, находясь дома вместе со своей матерью, [...] воспользовавшись тем, что последняя оставила свой мобильный телефон без присмотра, без разрешения взял ее телефон и зашел в приложение «Мобильный банк». Затем обвиняемый перевел с ее банковского счета на свой банковский счет около 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что впоследствии подросток потратил деньги на личные нужды.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.