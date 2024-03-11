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В Бессоновском районе мужчина угрожал убить мать табуретом

10:04 | 11.03.2024 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Бессоновского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал убить мать табуретом.

В Бессоновском районе мужчина угрожал убить мать табуретом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что сын проживает в ее квартире. В день совершения преступления он распивал спиртные напитки. Женщина не стала поддерживать беседу со своим сыном, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось поведение матери. Тогда злоумышленник взял в руки табурет и стал угрожать ей убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника. После этого она обратилась за помощью в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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