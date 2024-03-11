Молодой житель Заречного пытался вынести из пензенского магазина три упаковки стейков, возбуждено дело Криминал

Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Заречного Пензенской области 2004 года рождения, который пытался вынести из магазина в Пензе три упаковки стейков, но был остановлен на выходе.

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«В УМВД России по городу Пензе с заявлением обратился специалист отдела торговой организации. Он рассказал, что сотрудники магазина видели, как молодой человек пытался похитить три упаковки стейков из говядины стоимостью около 3 тыс. рублей. Заявитель рассказал, что злоумышленника удалось остановить на выходе из магазина», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, молодой человек дал признательные показания.

«Он рассказал, что пытался похитить товар, думая, что сотрудники магазина его не заметят. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.