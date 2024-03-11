14:54:29 Понедельник, 11 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Молодой житель Заречного пытался вынести из пензенского магазина три упаковки стейков, возбуждено дело

14:12 | 11.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Заречного Пензенской области 2004 года рождения, который пытался вынести из магазина в Пензе три упаковки стейков, но был остановлен на выходе.

Молодой житель Заречного пытался вынести из пензенского магазина три упаковки стейков, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе с заявлением обратился специалист отдела торговой организации. Он рассказал, что сотрудники магазина видели, как молодой человек пытался похитить три упаковки стейков из говядины стоимостью около 3 тыс. рублей. Заявитель рассказал, что злоумышленника удалось остановить на выходе из магазина», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, молодой человек дал признательные показания.

«Он рассказал, что пытался похитить товар, думая, что сотрудники магазина его не заметят. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
В Пензе пройдет фестиваль поющих журналистов «Редакция» В следственном управлении СКР по Пензенской области прошел учебно-методический семинар
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Бессоновском районе мужчина угрожал убить мать табуретом
В Кузнецке подросток получил полтора года условно за кражу денег с банковской карты матери В Пензе женщина похитила из арендуемой квартиры телевизор, микроволновую печь и электрочайник
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама