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Против жителя Пензы возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

15:46 | 11.03.2024 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» возбуждено в отношении молодого жителя Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Против жителя Пензы возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 2006 года рождения. [...] Установлено, что подозреваемый, являясь приверженцем праворадикальных националистических взглядов, посредством своего мобильного телефона в одном из интернет-мессенджеров создал чат, доступный неограниченному кругу пользователей. Являясь администратором указанного чата, злоумышленник размещал аудио- и текстовые сообщения с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам своего происхождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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