Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района 1998 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж злоупотребляет спиртными напитками. Женщина переживает за состояние здоровья своего супруга и не одобряет его образ жизни. Она высказала мужу свое недовольство, [...] на этой почве между ними возник конфликт. Молодой человек схватил женщину за руку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.