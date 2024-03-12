13:19:47 Вторник, 12 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

09:48 | 12.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района 1998 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж злоупотребляет спиртными напитками. Женщина переживает за состояние здоровья своего супруга и не одобряет его образ жизни. Она высказала мужу свое недовольство, [...] на этой почве между ними возник конфликт. Молодой человек схватил женщину за руку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

Читайте также
В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Молодой житель Заречного пытался вынести из пензенского магазина три упаковки стейков, возбуждено дело
В следственном управлении СКР по Пензенской области прошел учебно-методический семинар В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензе женщина похитила из арендуемой квартиры телевизор, микроволновую печь и электрочайник Житель Пензы подозревается в краже из магазина девяти плиток шоколада
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама