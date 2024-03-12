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Житель Кузнецка получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому

10:01 | 12.03.2024 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. 33-летний житель Кузнецка Пензенской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти знакомому.

Житель Кузнецка получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 29 на 30 июня 2023 года подсудимый находился в гостях у потерпевшего в квартире на улице Свердлова в городе Кузнецке. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, хозяин квартиры попросил обвиняемого покинуть его жилище. Выяснение отношений продолжилось в подъезде и на улице: злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками по голове и плечу, после того, как мужчина упал на землю, — не менее одного удара ногой по телу. 60-летний потерпевший скончался в больнице 9 июля 2023 года от тупой травмы груди», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нанесение побоев.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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