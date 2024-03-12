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В Пензе в суд направлено дело в отношении сотрудника интернет-магазина, обвиняемого в хищении товаров со склада

12:59 | 12.03.2024 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя рабочего поселка Колышлей, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Пензе в суд направлено дело в отношении сотрудника интернет-магазина, обвиняемого в хищении товаров со склада. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, сотрудник интернет-магазина, в обязанности которого входили приемка и сортировка продукции, разработал преступную схему ее хищения. При поступлении товаров на складской комплекс он вносил заведомо ложные сведения в программу о якобы дальнейшем направлении заказа, вводя тем самым в заблуждение сотрудников интернет-магазина относительно местонахождения товара. Фактически же отсканированный товар он похищал. Еще одним способом хищения было невнесение им в программу сведений о фактическом поступлении товаров. В числе похищенного — бытовая техника, мобильный телефон, принтер, норковая шуба, обувь, детская одежда, бытовые принадлежности и прочее», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, с июня 2022 года по февраль 2023-го злоумышленник похитил товары на сумму более 330 тыс. рублей, он хранил их по месту своего жительства, а также в арендуемом гараже в Пензе.

«Обвиняемый вину признал, добровольно возместил 16 тыс. рублей. Похищенное имущество у него изъято и передано представителю потерпевшего. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказала собеседница агентства.

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