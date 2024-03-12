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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька

14:11 | 12.03.2024 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 51-летнему жителю Пензы, который потратил деньги из найденного в магазине кошелька.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина и сообщил, что после снятия денежных средств с банковской карты обнаружил пропажу кошелька, в котором находилось более 25 тыс. рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. [...] Мужчина рассказал, что, находясь в торговом зале, увидел лежащий на полу кошелек. Убедившись, что на него никто не обращает внимания, он забрал его себе. Денежные средства потратил на собственные нужды. Кошелек выбросил в овраг около дома. Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, пообещав возместить ущерб потерпевшему», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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