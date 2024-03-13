15:18:01 Среда, 13 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области возбуждено дело в отношении жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

14:42 | 13.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензенской области в отношении жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В Пензенской области возбуждено дело в отношении жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1984 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. [...] Установлено, что подозреваемый в декабре 2023 года в ходе переписки в одном из интернет-мессенджеров вступил в преступный сговор с неустановленным лицом с целью систематического незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации, после чего получил координаты тайника – закладки с наркотическим средством массой 23,6 кг на территории Пензенской области для его извлечения и дальнейшего оборудования тайников с более мелкими частями. [...] Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог, так как в феврале текущего года был задержан сотрудниками УФСБ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — говорится в тексте.

Читайте также
Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке вязальной машины В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека
В Лунино женщина госпитализирована после наезда автомобиля До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька
В Бессоновке водитель грузовика сбил мужчину Житель Пензенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама