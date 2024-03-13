Жительница Пензы обвиняется в убийстве супруга Криминал

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы обвиняется в убийстве супруга.

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«По данным следствия, 9 марта 2024 года обвиняемая со своим супругом находились у себя дома и распивали спиртные напитки. Между супругами произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла потерпевшему один удар в область грудной клетки. Мужчина выбежал на лестничную площадку, и соседи ему вызвали скорую медицинскую помощь. Однако потерпевший скончался от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.