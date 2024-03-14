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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох

10:31 | 14.03.2024 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензенского района, который незаконно хранил в своей квартире порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Пензенскому району была получена информация о том, что местный житель 1967 года рождения незаконно хранит у себя в квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили пять банок с сыпучим веществом. Данное вещество было изъято и направлено для проведения экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом массой более 1,1 кг.

«Мужчина пояснил, что обнаруженные взрывчатые вещества он приобрел в магазине, когда имел лицензию на хранение и ношение оружия. После аннулирования лицензии осенью 2022 года взрывчатые вещества он сдавать в органы внутренних дел, как это положено, не планировал. Со слов мужчины, о противоправности своих действий он знал. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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