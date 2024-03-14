В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. 60-летний мужчина с топором угрожал молодой жительнице Пензы убийством в ходе конфликта из-за припаркованного во дворе дома автомобиля, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] рассказал, что [...] соседка припарковала свой автомобиль так, что могло помешать проезду других транспортных средств. Это очень разозлило мужчину. Он взял топор, вышел на улицу, подошел к машине и толкнул, чтобы сработала сигнализация. Девушка услышала звук сигнализации своего автомобиля и вышла на улицу. Между соседями возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. [...] Подозреваемый стал высказывать угрозы убийством заявительнице, используя топор. После этого девушка обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.