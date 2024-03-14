18:08:01 Четверг, 14 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело

13:58 | 14.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. 60-летний мужчина с топором угрожал молодой жительнице Пензы убийством в ходе конфликта из-за припаркованного во дворе дома автомобиля, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] рассказал, что [...] соседка припарковала свой автомобиль так, что могло помешать проезду других транспортных средств. Это очень разозлило мужчину. Он взял топор, вышел на улицу, подошел к машине и толкнул, чтобы сработала сигнализация. Девушка услышала звук сигнализации своего автомобиля и вышла на улицу. Между соседями возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. [...] Подозреваемый стал высказывать угрозы убийством заявительнице, используя топор. После этого девушка обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми плиток шоколада Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох
В Пензе представители «Т Плюс» встретились со студентами филиала МГУТУ Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке вязальной машины
В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека В Лунино женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама