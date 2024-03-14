В Бессоновском районе молодой человек предстанет перед судом за убийство 20-летнего местного жителя Криминал

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Мокшанского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 22 декабря 2023 года мокшанец приехал на день рождения своей знакомой в село Чемодановка Бессоновского района. Ночью [...] между ним и другим гостем у гаража, где было организовано празднование, произошла ссора. Молодые люди подрались. Из гаража вышли другие участники мероприятия, которые попытались разнять дерущихся. Один из гостей, 20-летний местный житель, схватил мокшанца сзади за шею и стащил с лежащего на земле второго участника драки. Мокшанец вырвался, достал из кармана свой туристический нож и нанес им не менее двух ударов в область груди заступника. Молодой человек скончался через непродолжительное время в медицинском стационаре», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что обвиняемый свою вину признал, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд.