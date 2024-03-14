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В Бессоновском районе молодой человек предстанет перед судом за убийство 20-летнего местного жителя

15:39 | 14.03.2024 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Мокшанского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В Бессоновском районе молодой человек предстанет перед судом за убийство 20-летнего местного жителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 22 декабря 2023 года мокшанец приехал на день рождения своей знакомой в село Чемодановка Бессоновского района. Ночью [...] между ним и другим гостем у гаража, где было организовано празднование, произошла ссора. Молодые люди подрались. Из гаража вышли другие участники мероприятия, которые попытались разнять дерущихся. Один из гостей, 20-летний местный житель, схватил мокшанца сзади за шею и стащил с лежащего на земле второго участника драки. Мокшанец вырвался, достал из кармана свой туристический нож и нанес им не менее двух ударов в область груди заступника. Молодой человек скончался через непродолжительное время в медицинском стационаре», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что обвиняемый свою вину признал, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд.

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