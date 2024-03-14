В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии Криминал

Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кузнецка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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«Следствием и судом установлено, что осенью 2014 года мужчина, судимый в 2008 году за вымогательство и кражу, [...] в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. На протяжении нескольких лет, с 2014 по 2022 год, он лично и с помощью лиц, придерживающихся криминальной идеологии, организовывал сбор денежных средств и пополнял общую материальную базу, разрешал конфликты, споры имущественного и неимущественного характера, осуществлял материальную поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния подсудимый не признал.

«Однако следствием была собрана достаточная доказательственная база, на основании которой Пензенским областным судом ему вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.