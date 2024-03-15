16:53:57 Пятница, 15 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы получил год исправительных работ за покушение на незаконный сбыт пневматической винтовки

12:19 | 15.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства назначено 50-летнему жителю Пензы за покушение на незаконный сбыт пневматической винтовки.

Житель Пензы получил год исправительных работ за покушение на незаконный сбыт пневматической винтовки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 9 сентября 2023 года злоумышленник, находясь у себя дома на улице Ладожской, разместил в сети интернет объявление о продаже самодельной пневматической газобалонной винтовки калибра 4,5 мм с дульной энергией 19,4 Дж, то есть значение которой значительно превышает предельно допустимые законом «Об оружии» (7,5 Дж). Обратившемуся к нему покупателю 20 сентября он продал указанную винтовку [...] за 26 тыс. рублей. Покупатель выдал ее сотрудникам полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в судебном заседании подсудимый вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Приговором суда постановлено хранить изъятую винтовку в качестве вещественного доказательства до принятия решения по выделенному уголовному делу о незаконной переделке и сбыте пневматического оружия», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также
В Пензе на базе центра кинологической службы УМВД прошли учебно-тренировочные сборы В Пензе мужчина с топором угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина восьми плиток шоколада Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил порох
В Пензе представители «Т Плюс» встретились со студентами филиала МГУТУ Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке вязальной машины
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама