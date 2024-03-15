Житель Пензы получил год исправительных работ за покушение на незаконный сбыт пневматической винтовки Криминал

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства назначено 50-летнему жителю Пензы за покушение на незаконный сбыт пневматической винтовки.

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«По делу установлено, что вечером 9 сентября 2023 года злоумышленник, находясь у себя дома на улице Ладожской, разместил в сети интернет объявление о продаже самодельной пневматической газобалонной винтовки калибра 4,5 мм с дульной энергией 19,4 Дж, то есть значение которой значительно превышает предельно допустимые законом «Об оружии» (7,5 Дж). Обратившемуся к нему покупателю 20 сентября он продал указанную винтовку [...] за 26 тыс. рублей. Покупатель выдал ее сотрудникам полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в судебном заседании подсудимый вину признал.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства. Приговором суда постановлено хранить изъятую винтовку в качестве вещественного доказательства до принятия решения по выделенному уголовному делу о незаконной переделке и сбыте пневматического оружия», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор суда вступил в законную силу.