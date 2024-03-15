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В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о госизмене

15:05 | 15.03.2024 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» возбуждено в отношении жителя Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о госизмене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1966 года рождения. [...] Установлено, что злоумышленник в течение 2023 года неоднократно собирал и посредством мессенджера Telegram передавал сведения представителям Вооруженных сил Украины в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ. Злоумышленник выразил готовность оказывать содействие иностранной стороне (Украине) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

В тексте указано также, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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