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Житель Кузнецкого района, спиливший две сосны, получил условный срок, лишился бензопилы и трактора

10:12 | 16.03.2024 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Суд назначил 46-летнему жителю Кузнецкого района Пензенской области, который спилил две сосны в лесном массиве около села Большой Труев, полтора года условно с испытательным сроком на тот же период, а также конфисковал его бензопилу и трактор.

Житель Кузнецкого района, спиливший две сосны, получил условный срок, лишился бензопилы и трактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, как указано в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона, судом частично удовлетворен гражданский иск представителя Кузнецкого лесничества о компенсации материального ущерба в размере около 75 тыс. рублей.

Из текста следует, что в октябре 2023 года мужчина спилил для личных нужд два сырорастущих дерева и перевез их на тракторе к своему дому, вскоре незаконную рубку обнаружил лесничий и обратился в полицию.

«Подсудимый вину признал, частично возместил ущерб в размере 20 тыс. рублей. При назначении ему наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, добровольное частичное возмещение ущерба. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, оспаривая конфискацию у него трактора. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор законным, вину осужденного доказанной, решение о конфискации правильным, а назначенное наказание справедливым», — говорится в сообщении.

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