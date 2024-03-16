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В Пензе перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемый в вымогательстве, грабеже и умышленном повреждении имущества

13:19 | 16.03.2024 | Криминал

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Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пензы, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В Пензе перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемый в вымогательстве, грабеже и умышленном повреждении имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с 9 ноября 2022 года по 20 августа 2023 года пензенец неоднократно высказывал своей бывшей сожительнице незаконные требования о передаче ему денежных средств, потраченных им в ходе совместного проживания с ней. Сумма требований постепенно превысила 1,2 млн. рублей. В качестве компенсации пензенец потребовал у 40-летней женщины передать ему в собственность принадлежащий ей автомобиль марки «Hyundai Creta» стоимостью более 2 млн рублей. Свои требования он сопровождал повреждением имущества бывшей сожительницы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что в июле злоумышленник повредил входную дверь квартиры женщины и видеоглазок, а в августе-сентябре — ее автомобиль: разбил лобовое стекло, зеркала, сломал другие комплектующие, повредил кузовные элементы; общий ущерб от его действий составил более 280 тыс. рублей.

«Кроме того, ночью 19 августа 2023 года злоумышленник оттолкнул пытавшуюся помешать ему женщину и похитил из ее автомобиля видеорегистратор с находящейся в нем картой памяти. Стоимость похищенного составила более 3,5 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что вину обвиняемый не признал, показания давать отказался; первоначально пояснял, что его требования о выплате денежных средств были законными, преступных действий он не совершал.

«На момент совершения преступлений мужчина являлся адвокатом и добровольно прекратил этот статус в сентябре 2023 года. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Пензы», — говорится в сообщении.

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