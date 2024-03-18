В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1964 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она в доме распивала спиртные напитки со своим сожителем. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры мужчина достал ремень, накинул на шею заявительницы, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем. Причину ссоры участникам конфликта вспомнить не удалось. [...] В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.