Двоим жителям Пензенской области грозит реальный срок за кражу медного кабеля Криминал

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Пензенской области за кражу медного кабеля с территории автозаправочной станции.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился сотрудник строительной организации и пояснил, что при проведении работ на АЗС неизвестные похитили медный кабель, ущерб составил более 38 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители Пензенской области 1995 и 1997 годов рождения. Мужчина 1997 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемые свою вину признали. Они пояснили, что воспользовались тем, что объект не охраняется в ночное время, [...] похищенное сдали в пункт приема лома цветных металлов. Вырученные денежные средства они поделили», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ.