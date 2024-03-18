17:05:36 Понедельник, 18 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двоим жителям Пензенской области грозит реальный срок за кражу медного кабеля

13:49 | 18.03.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Пензенской области за кражу медного кабеля с территории автозаправочной станции.

Двоим жителям Пензенской области грозит реальный срок за кражу медного кабеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился сотрудник строительной организации и пояснил, что при проведении работ на АЗС неизвестные похитили медный кабель, ущерб составил более 38 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители Пензенской области 1995 и 1997 годов рождения. Мужчина 1997 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемые свою вину признали. Они пояснили, что воспользовались тем, что объект не охраняется в ночное время, [...] похищенное сдали в пункт приема лома цветных металлов. Вырученные денежные средства они поделили», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Читайте также
В Пензенской области продолжаются работы по подготовке дорог к пропуску талых и паводковых вод В Пензе опрокинулась легковушка, пострадали три человека
В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 26 нетрезвых водителей В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено против жителя Камешкирского района, который незаконно хранил порох В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама