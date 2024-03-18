В Пензе бывший сотрудник исправительной колонии подозревается в растрате Криминал

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело о растрате в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). [...] По данным следствия, в январе 2024 года начальник отдела одной из исправительных колоний Пензенской области похитил вверенные ему товарно-материальные ценности, причинив исправительному учреждению ущерб на сумму более 20 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено при взаимодействии с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.